به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما صدها هزار یهودی حریدی امروز با حضور در بخش غربی شهر قدس، مخالفت خود را با قانون خدمت اجباری نظامی اعلام کردند؛ قانونی که اکنون به نقطهجوش تنش میان احزاب مذهبی و کابینه نتانیاهو تبدیل شده است.
رسانههای عبری گزارش میدهد که در حالی که صدها نفر از یهودیان حریدی در حال حرکت به سوی قدس اشغالی و پیوستن به تظاهرات مذکور هستند، ایستگاههای اتوبوس و قطار دچار هرجومرج شده و شهر قدس با ترافیک سنگین مواجه است.