طرح توسعه و عمران ناحیه خوی و چایپاره به وسعت ۵ هزار و ۳۶۵ کیلومتر مربع در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طرح توسعه و عمران ناحیه خوی و چایپاره پس از تصویب در مراجع استانی و کمیته‌های فنی شورای‌عالی شهرسازی در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

پیمان آرامون در حاشیه جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار داشت: این طرح در شهرستان‌های خوی و چایپاره به وسعت ۵ هزار و ۳۶۵ کیلومتر مربع مطالعه شده است و در جهت توسعه این مناطق تاثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: ناحیه خوی و چایپاره دارای ۷ شهر، ۷ بخش، ۱۶ دهستان و ۴۷۲ آبادی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس مطالعات و یافته‌های طرح جمعیت پذیری پیش‌بینی شده برای ناحیه خوی و چایپاره ۵۵۸ هزار و ۷۴۶ نفر با نرخ رشد ۱.۳۹ درصد است.

آرامون بیان کرد: افق طرح ناحیه شهرستان‌های خوی و چایپاره تا سال ۱۴۲۰ است.

وی افزود: تصویب طرح ناحیه خوی و چایپاره نحوه استفاده از اراضی در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، سکونت شهری و روستایی و مناطق واقع در حریم و خارج از محدوده‌های شهری و روستایی مشخص و امکان توسعه و عمران بهتری خواهند یافت.

آرامون با اشاره به اینکه با تصویب این طرح شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ناحیه امکان‌پذیر خواهد بود؛ تاکید کرد: بهبود شاخص‌های توسعه و رونق اقتصادی از مسائل مورد توجه بوده که در اولویت قرار دارد.