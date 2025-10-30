بازدید نایبرئیس مجلس از پروژههای عمرانی محور سوادکوه
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از پروژههای عمرانی محور سوادکوه بر اولویت و اهمیت اجرای این پروژهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نایبرئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جریان سفر به استان مازندران، از پروژههای عمرانی محور سوادکوه از جمله پل شهر پلسفید و محدوده بالازیراب بازدید کرد.
سیدحسین حاجیبابایی با اشاره به اهمیت این پروژهها گفت: با توجه به وضعیت ویژه این منطقه، اولویت و اهمیت این پروژه کاملاً مشخص است.
وی با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای پروژه افزود: هم در تملک و هم در تأمین اعتبار مشکل وجود دارد که باید پیگیری لازم برای رفع آن انجام شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این پروژه تنها مربوط به شهرستان نیست، تصریح کرد: این پروژه برای همه مردم کشور است و انشاءالله باید بهسرعت مشکلات آن برطرف شود.
این بازدید پس از حضور حاجیبابایی در یادواره شهدای سوادکوه شمالی و با همراهی سیدمهدی عباسی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس انجام شد.
پروژه پل شهر پلسفید از جمله پروژههای مهم و استراتژیک در محور ارتباطی سوادکوه است که تکمیل آن میتواند نقش مهمی در بهبود حملونقل و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.