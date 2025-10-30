تیم استقلال تهران، در هفته سوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم مقاومت را در همدان شکست داد، تا صدرنشین گروه نخست این رقابت‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم استقلال تهران که از ساعت ۱۶ امروز در سالن ۶ هزار نفری شهید سلیمانی همدان و در حضور پرشور تماشاگران، میهمان مقاومت همدان بود، در پایان با نتیجه ۴ بر یک به برتری رسید.

مقاومت همدان هم با ۶ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۲ در جایگاه دوم این گروه ایستاد.

تیم عمران بتن اکباتان همدان هم که با ۴ امتیاز در رده دوم گروه سوم این رقابت‌ها قرار دارد، در هفته سوم از ساعت ۱۶ جمعه ۹ آبان در سالن شهید سلیمانی میزبان تیم دلسوختگان قم است.