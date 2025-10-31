سالیانه ۷ هزار تُن انواع محصولات مسی و ۴ تن مصنوعات نقره از جمله ملیله و زیورآلات در استان زنجان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه زنجان قطب صنایع دستی فلزی کشور است گفت : در استان زنجان ۷ هزار تن انواع ظروف و زیورآلات مسی تولید می شود .

موسوی با توجه به اینکه زنجان شهر جهانی ملیله نام‌گذاری شده است افزود : سالیانه ۴ تن محصولات نقره از زیورآلات تا ظروف تولید می‌شود.

وی به شناسایی بازار‌های صادراتی و معرفی تولیدات صنایع دستی استان زنجان تأکید کرد و افزود: با توجه به توانمندی موجود در زمینه فعالیت هنرمندان و صنعتگران و تولیدات استان، باید موضوع پیشران صادرات و فروش را راه بیندازیم.

وی خاطرنشان کرد: در استان زنجان ۵۵ رشته صنایع دستی فعال است و بیش از ۱۲ هزار هنرمند در این حوزه فعالیت دارند.

موسوی تأکید کرد: برای گسترش بازار فروش داخلی و خارجی، لازم است پیشران‌های صادراتی و فروش با محوریت تولیدکنندگان و هنرمندان زنجانی شکل گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به راه‌اندازی پیشران‌های فروش و صادرات با توجه به ظرفیت تولید صنایع دستی زنجان تأکید کرد.

موسوی افزود: استان زنجان ۹۵۵ اثر تاریخی و طبیعی دارد که به ثبت ملی رسیده است و گنبد سلطانیه در فهرست میراث جهانی قرار دارد.