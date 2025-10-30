پخش زنده
وزیر امور خارجه ایران، امروز با حضور در بازار تاریخی تبریز، از تیمچهها، سراها و راستههای مختلف بازار از جمله راسته کفاشها و تیمچه فرش مظفریه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عباس عراقچی در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی بازار تبریز گفت: بازار تبریز، روایتگر پیوند دیرینه میان فرهنگ، اقتصاد و هویت ایرانی است؛ این بازار، زندهترین سند از شکوه تمدن ایرانیاسلامی در شمالغرب کشور است.
وی افزود: بازار تاریخی تبریز میتواند الگویی الهامبخش در حوزه دیپلماسی اقتصادی، گردشگری فرهنگی و همکاریهای منطقهای باشد و نقشآفرینی آن در پیوند جوامع محلی با تجارت بینالملل، همچنان حیاتی است.
بازار بزرگ تبریز بهعنوان بزرگترین و مهمترین بازار سرپوشیده جهان، مجموعهای از تیمچهها، دالانها، سراها، کاروانسراها، حمامها، مساجد و مدارس تاریخی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی، طی سیوچهارمین نشست کمیته میراثجهانی یونسکو، در فهرست میراثجهانی به ثبت رسیده است.
قدمت ساخت این بنای بیهمتا به دوره زندیه بازمیگردد؛ عصری که تبریز در قلب مسیر جاده ابریشم قرار داشت و روزانه هزاران کاروان از آسیا، آفریقا و اروپا از این شهر گذر میکردند. همین موقعیت ممتاز، بازار تبریز را به مرکز تلاقی تجارت، فرهنگ و تمدن شرق و غرب بدل ساخت.
بر پایه آمارهای مستند میراثفرهنگی، این بازار تاریخی شامل بیش از پنجهزار و پانصد باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل سنتی، ۳۵ سرا، ۲۵ تیمچه، ۳۰ مسجد، ۲۰ راسته بازار، ۱۱ دالان، ۵ حمام و ۱۲ مدرسه است؛ ترکیبی که این بنا را به کانونی از حیات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی مردم تبریز، آذربایجان شرقی و منطقه شمالغرب کشور بدل کرده است.