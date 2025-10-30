به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محور‌های مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان انجام شده است.

یدبیضا با اشاره به اینکه عملیات خط‌کشی از اقدامات مؤثر در افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای است، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری ۱۶۰۰ کیلومتر دیگر از محور‌های استان نیز خط‌کشی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محور ارومیه–سلماس با بیش از ۳۳۰ کیلومتر، ماکو–چایپاره با ۳۰۰ کیلومتر، ارومیه–مهاباد با بیش از ۳۳۰ کیلومتر و حیدرآباد–نقده با ۱۲۰ کیلومتر تعدادی از محور‌هایی بوده که امسال خط‌کشی در آنها انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری همچنین در ۱۵ نقطه از محور‌های استان، عملیات روشنایی نقطه‌ای با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان اجرا شده است که از جمله این نقاط می‌توان به محور‌های خوی–سلماس (یزدیکان)، ارومیه–اشنویه، خوی–ایواوغلی (سه‌راهی ایواوغلی) و سلماس–ارومیه (یالقوز آغاج و باخچه‌جیق) اشاره کرد.

یدبیضا با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی جاده‌ها از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است، تصریح کرد: تا پایان سال جاری، اجرای روشنایی نقطه‌ای در ۱۵ نقطه دیگر از محور‌های مواصلاتی استان نیز در دستور کار قرار دارد.