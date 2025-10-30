به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام پورشادلو در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلیبر با اشاره به تنوع و گستردگی وظایف دادستان گفت:در قوانین کشور بیش از ۳۳۰ نوع مسئولیت بر عهده دادستان گذاشته شده است لذا وظیفه دادستان صرفا رسیدگی به شکایات نیست بلکه وظیفه اصلی دادستان دفاع از حقوق عامه می‌باشد.

وی با اشاره به در خواست فرماندار کلیبر در خصوص رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در این شهرستان گفت:دادستان به محض اینکه از موارد منجر به نقض حقوق عامه مطلع شد بایستی بلافاصله شروع به رسیدگی نماید که یکی از این موارد مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تهدیدات زیست محیطی می‌باشد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:اگر چنانچه حقوق عامه در ادارات دولتی نادیده گرفته شود و حقوق مردم تضییع شود دادستان بایستی وارد عمل شده و در این خصوص نیازی به وجود شاکی خصوصی نمی‌باشد و بایستی بلافاصله با این تخلفات برخورد شود.

حجت الاسلام پورشادلو از وظایف دیگر دادستان‌ها را رسیدگی به امور حسبی و نظارت بر امور ضابطین دانست.