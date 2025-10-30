جشنواره «انار و روستا» با هدف ترویج فرهنگ بومی و احیای آیین‌های سنتی برداشت انار، در روستای تاریخی سریزد از توابع شهرستان مهریز برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید سریزدی از فعالان گردشگری استان یزد، این جشنواره در روز‌های هشتم و نهم آبان‌ماه با مشارکت مستقیم اهالی روستا برگزار می‌شود و همه مردم محلی به‌عنوان برگزارکننده و برنامه‌ریز در برپایی آن نقش دارند.

وی گفت: در گذشته رسم بوده است که با آغاز فصل برداشت انار، مردم منطقه در قالب آیینی به نام انارکِشون به باغ‌های انار می‌رفتند؛ آیینی که با دف‌نوازی، شعرخوانی و شکرگزاری از نعمت الهی همراه بود و بزرگان روستا نیز در این مراسم حضور می‌یافتند.

سریزدی افزود:امسال نیز در قالب جشنواره انار، تلاش کردیم این سنت کهن را زنده کنیم و در کنار آن، ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی روستا را به نمایش بگذاریم. هدف ما این است که از این آیین محلی به‌عنوان بستری برای توسعه روستایی و توانمندسازی جامعه محلی بهره ببریم.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم شهرستان مهریز و روستا‌های اطراف از این جشنواره گفت:از آنجا که جشنواره امسال با محوریت روستا و انار برگزار می‌شود، از ظرفیت‌های سایر روستا‌های شهرستان نیز استفاده شده تا زمینه‌ای برای معرفی استعداد‌ها و تولیدات محلی آنان فراهم شود.

سریزدی خاطرنشان کرد: روستا‌های ما پر از ظرفیت‌های پنهان در حوزه‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری هستند که اگر به‌درستی شناسایی و معرفی شوند، می‌توانند زمینه‌ساز توسعه و تعالی پایدار در مناطق روستایی باشند.

وی افزود: رویکرد ما در این جشنواره، تقویت گردشگری روستایی و کشاورزی است. شهرستان مهریز و به‌ویژه روستای تاریخی سریزد با پیشینه فرهنگی و اصالت دیرینه، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در توسعه گردشگری بومی در سطح کشور و حتی فراتر از آن مطرح شود.

جشنواره انار و روستا در سریزد با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله بازارچه محصولات محلی، موسیقی سنتی، نمایش آیین‌های بومی و مسابقات محلی همراه است و طی دو روز میزبان گردشگران، کشاورزان و علاقه‌مندان به فرهنگ روستا خواهد بود.