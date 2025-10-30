به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ این درمانگاه با تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و داروخانه‌ای از شنبه ۱۰ آبان آماده ارائه خدمات به مراجعان است.

حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در بازدید از ساختمانِ در دستِ احداثِ مجموعه آموزشی و توانبخشیِ خیرسازِ نصرت بهزیستی این شهر ابرازِ امیدواری کرد که این مجموعه در آذر به بهره برداری برسد.

همچنین برای تکمیل این مجموعه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شد.