درمانگاه شبانه روزی صابرین خلخال با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در خلخال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ این درمانگاه با تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و داروخانهای از شنبه ۱۰ آبان آماده ارائه خدمات به مراجعان است.
حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در بازدید از ساختمانِ در دستِ احداثِ مجموعه آموزشی و توانبخشیِ خیرسازِ نصرت بهزیستی این شهر ابرازِ امیدواری کرد که این مجموعه در آذر به بهره برداری برسد.
همچنین برای تکمیل این مجموعه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شد.