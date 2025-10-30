شهید علی جرایه دانش آموز ۱۲ ساله‌ای که به سن تکلیف نرسید؛ اما غیرت و ایمانش، بسیار بزرگتر از سن شناسنامه‌اش بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی جرایه، حسین فهمیده و هزاران نوجوان دیگری که عشق و ایمانشان، بیشتر از قدشان و عدد سن شناسنامه‌اشان، قد کشیدند؛ بزرگمردانی که نامشان برای همیشه بر سر در دل‌ها حک شد.

شهید علی جرایه ۱۲ ساله در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۵ و در چنگوله مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی یکم مهرماه ۱۳۵۰ در سرابباغ آبدانان به دنیا آمد و پس از دوره اول راهنمایی به جبهه‌های حق علبه باطل شتافت.

به گفته مردانی، رییس بنیاد شهید آبدانان شهید جرایه کم سن و سال‌ترین شهید جبهه‌ای کشور محسوب می‌شود.