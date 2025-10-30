به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، دستفروشی در حاشیه آزادراه‌ها که به‌عنوان یک رفتار پرخطر و تکرارشونده شناخته می‌شود، به‌زودی با اجرای طرح جمع‌آوری ساماندهی خواهد شد. این اقدام با هدف حفظ ایمنی رانندگان و عابران، و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از توقف‌های غیرمجاز در مسیرهای پرتردد صورت می‌گیرد.

بر اساس مشاهدات میدانی، برخی دستفروشان با وجود هشدارهای مکرر و اعمال قانون توسط پلیس، همچنان در حاشیه جاده‌ها فعالیت دارند. یکی از این افراد که سابقه چندین بار جریمه را دارد، گفت: «حدود شش سال است که در این نقطه فعالیت دارم و تنها منبع درآمدم همین فروش روزانه است. اما بارها جریمه شده‌ام و باز هم ادامه داده‌ام.»

کارشناسان راهنمایی و رانندگی هشدار می‌دهند که توقف خودرو در حاشیه آزادراه‌ها، به‌ویژه در سرعت‌های بالا، می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد. به گفته آنان، در سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت، خودرو در هر ثانیه حدود ۳۳ متر حرکت می‌کند که کوچک‌ترین توقف یا مانع می‌تواند منجر به حادثه‌ای جدی شود.

مقام قضایی استان نیز با صدور دستور قانونی، بر لزوم جمع‌آوری این فعالیت‌ها تأکید کرده و اعلام داشته است که خودروهای متخلف به پارکینگ منتقل خواهند شد. مسئولان اجرایی نیز از آغاز قریب‌الوقوع طرح ساماندهی دستفروشی در حاشیه راه‌ها خبر داده‌اند.