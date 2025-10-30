گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان گیلان ، استانی چهارفصل برای گردشگری ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس ، در نخستین نشست راهبردی گردشگری استان که با حضور روزبه کردونی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و و فعالان اقتصادی با تأکید بر اینکه گردشگری پیشران توسعه پایدار در استان است گفت: هدف از برگزاری این نشست، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری گیلان به فرصت‌های واقعی برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی است.

وی با اشاره به نشست اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران افزود: در آن جلسه، موضوع تقویت گردشگری داخلی و استفاده از ظرفیت‌های استانی مورد تأکید قرار گرفت و گیلان در این زمینه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار با بیان اینکه گیلان از تنوع اقلیمی کم‌نظیری برخوردار است، گفت: برخلاف بسیاری از استان‌ها که تنها در چند ماه از سال میزبان گردشگران هستند، شرایط آب‌وهوایی و طبیعی گیلان امکان سفر در همه فصول را فراهم کرده است.

هادی حق شناس افزود: تنها در تعطیلات پایان هفته، میلیون‌ها گردشگر از نقاط مختلف کشور به گیلان سفر می‌کنند و این ظرفیت عظیم باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی هدفمند، به عاملی پایدار برای رشد اقتصادی تبدیل شود.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی استان گفت: شهرستان آستانه‌اشرفیه به‌عنوان چهارمین قطب مذهبی کشور، ظرفیت ارزشمندی برای جذب زائر و گردشگر مذهبی دارد و تقویت زیرساخت‌های این بخش از اولویت‌های توسعه‌ای استان است.

حق شناس همچنین با اشاره به توانمندی‌های ساحلی گیلان خاطرنشان کرد: با وجود سواحل زیبا و ظرفیت‌های طبیعی دریای خزر، تاکنون از این منابع در بخش گردشگری و اقتصاد محلی به‌طور کامل بهره‌برداری نشده است.

وی بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های محلی تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی استان، نیازمند هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم است.

استاندار افزود: با تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی و مشارکت فعال دستگاه‌ها، زمینه برای شکوفایی صنعت گردشگری و ارتقای جایگاه گیلان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.

راه‌آهن رشت_آستارا زیباترین خط ریلی کشور است

استاندار گیلان با اشاره به استقبال گردشگران از سفر ریلی به گیلان گفت: قطار گردشگری تهران – رشت که هر هفته در روز‌های پنجشنبه و جمعه تردد دارد، یکی از ظرفیت‌های جدید گردشگری استان است و گردشگران داخلی پس از بازدید چندساعته از مناطق مختلف، در همان روز به تهران بازمی‌گردند.

حق شناس با بیان اینکه در ایران تنها چهار استان وجود دارند که از موقعیت استثنایی هم‌زمانِ مرز دریایی، مرز زمینی، مرز هوایی و مرز ریلی برخوردارند، افزود: گیلان یکی از این استان‌های کم‌نظیر است و به تعبیر دقیق‌تر، گیلان در کشور «منحصر‌به‌فرد» یا به‌اصطلاح «یونیک» است و نمونه‌ای مشابه از نظر تنوع ظرفیت‌ها ندارد.

وی با اشاره به اهمیت راه‌آهن رشت – آستارا گفت: رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به‌طور مستمر روند اجرای این پروژه را پیگیری می‌کند و تأکید دارد که مسیر ریلی بدون آسیب به زمین‌های کشاورزی و بستر‌های طبیعی و بر روی پل احداث شود.

استاندار گیلان اقدامات صورت گرفته در گیلان در طول ۶ ماه گذشته در خصوص احداث راه‌آهن رشت آستارا را بسیار موثر برشمرد و تصریح کرد: پروژه راه‌آهن رشت – قزوین که سال‌ها به طول انجامید، در ۶ ماه گذشته با آزادسازی بیش از ۷۰ کیلومتر مسیر سرعت گرفت و با برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال به ۹۰ کیلومتر خواهد رسید.

حق شناس با تأکید بر ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد راه‌آهن رشت آستارا بیان کرد: این مسیر از زیباترین قطعات ریلی کشور به‌شمار می‌رود که در آن مسافر هم‌زمان چشم‌انداز دریا در سمت راست و جنگل‌های سبز در سمت چپ را مشاهده می‌کند.

یوسف سلمانخواه سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان هم در این نشست با بیان اینکه شورای راهبردی، مغز تصمیم سازی برای صیانت از میراث گیلان است گفت: امروز نیازمند هم افزایی میان ارکان نظام، جامعه علمی، بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی هستیم تا بتوانیم در مسیر صیانت از میراث، توانمندسازی جوامع محلی و توسعه گردشگری گام‌های موثر و ماندگاری برداریم.