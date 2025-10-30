۱۵ مورد حکم قلع و قمع در روستا‌های قازان علی و قره‌بغلوی ارومیه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی اعلام کرد : ۱۵ مورد حکم قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی کشاورزی در روستا‌های قازان علی و قره‌بغلو اجرا شد.

هومن قلیزاد در این رابطه گفت: هدف از اجرای این احکام، حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمین‌هااست. یگان حفاظت با هماهنگی مراجع قضایی و جهادکشاورزی، با جدیت این اقدامات را انجام می‌دهد تا امنیت اراضی کشاورزی و حقوق قانونی کشاورزان رعایت شود .

وی همچنین افزود: تلاش ما بر این است که با اجرای مستمر احکام قانونی، هم زمین‌های کشاورزی حفظ شوند و هم توسعه کشاورزی پایدار در منطقه تضمین گردد.