به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دریاسالار زکی آکتورک، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در مورد هزینۀ خرید جنگنده‌های یوروفایتر از کشور انگلیس گفت: در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ قراردادی با بریتانیا برای تهیه هواپیما‌های یوروفایتر تایفون جدید، تجهیزات و مهمات مختلف برای تأمین نیاز‌های عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی امضا شد.

هزینه پروژه برای خرید ۲۰ فروند یوروفایتر تایفون جدید تولید شده، تجهیزات مأموریتی هواپیما و انواع و مقادیر مختلف مهمات موجود حدود ۵.۴ میلیارد پوند انگلیس است.

وی از ادامه روند خرید همین نوع جنگنده از قطر و عمان برای نیاز‌های عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی ترکیه خبر داد.

گفتنی است، روزنامه سوزجو چاپ ترکیه می‌نویسد کایر استارمر که دو روز قبل به ترکیه آمده و قرارداد خرید یوروفایتر‌ها را به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضاء کرد، قیمت فروش این ۲۰ فروند جنگنده به ترکیه را ۸ میلیارد پوند اعلام کرده بود.

در همین راستا تورهان چومز، معاون رئیس گروه حزب نیک ترکیه گفت: کمتر از یک سال قبل ایتالیا ۶.۵ میلیارد پوند برای ۲۴ فروند یوروفایتر پرداخت کرده است، یعنی ۲۷۰ میلیون پوند برای هر جنگنده، ولی ما برای هر جنگنده ۴۰۰ میلیون پوند پرداخت می‌کنیم، چرا؟

شایان ذکر است، انگلیس پیش از سفر نخست وزیر این کشور به ترکیه دو فروند جنگندۀ یوروفایتر به ترکیه تحویل داده بوده است.