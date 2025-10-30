به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ براساس گزارش یک پژوهش که در " نشریه پزشکی انگلیس جدید" منتشر شد، اغراق در شناسایی و درمان‌های زاید، آزمایش‌های غیرلازم فراوان و نمونه برداری ها، همیشه موجب نگرانی در غربالگری هاست، اما براساس یافته‌های جدید، می‌توان با غربالگری "هدفمند" این نگرانی‌ها را برطرف کرد.

در این گزارش آمده است وزارت بهداشت و درمان انگلیس تا پایان سال جاری میلادی باید درباره غربالگری "هدفمند" سرطان پروستات، تصمیم بگیرد و از شمار مرگ ناشی از این بیماری بکاهد.

براساس گزارش منتشر شده در " نشریه پزشکی انگلیس جدید"، پژوهشی درباره مزایای غربالگری سرطان پروستات در ۸ کشور اروپایی انجام شد که ۱۶۲ هزار مرد را در مدت ۲۳ سال، بررسی کرد. در این گزارش آمده است از ۷۲ هزار نفر از این مردان، برای غربالگری دعوت شد و پژوهشگران دریافتند از هر ۴۵۶ نفری مردی که در این غربالگری شرکت کردند، یک نفر از مرگ ناشی از ابتلا به سرطان پروستات نجات یافت.

براساس این گزارش، از هر ۱۲ مردی که سرطان پروستات آنان شناسایی شده بود نیز یک نفر از مرگ رها شد. متخصصان می‌گویند این یافته ها، با یافته‌های مربوط به غربالگری سرطان‌های سینه یا روده بزرگ تطابق دارد.