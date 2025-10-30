پخش زنده
پس از برگزاری نشست دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با حضور در بازار تاریخی تبریز در فضایی صمیمی با بازاریان و مردم گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید عباس عراقچی با حضور در چند راسته از بازار بزرگ و سرپوشیده تبریز به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای مسقف جهان و نخستین بازار ثبتشده در یونسکو از جمله تیمچه کفشفروشان و تیمچه فرش مظفریه به بازدید و گفتگو با کسبه پرداخت.
این بازدید که در ادامه برنامههای وزیر پس از نشست دیپلماسی اقتصادی صورت گرفت با استقبال گرم بازاریان و مردم همراه شد.
بازاریان با ابراز خوشحالی از حضور وزیر امور خارجه در این بافت تاریخی این اقدام را نشانه توجه دولت به ظرفیتهای بومی و اقتصادی استان عنوان کردند.
عراقچی در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی بازار تبریز گفت: بازار تبریز، روایتگر پیوند دیرینه میان فرهنگ، اقتصاد و هویت ایرانی است این بازار، زندهترین سند از شکوه تمدن ایرانیاسلامی در شمالغرب کشور است.
وی افزود: بازار تاریخی تبریز میتواند الگویی الهامبخش در حوزه دیپلماسی اقتصادی، گردشگری ، فرهنگی و همکاریهای منطقهای باشد و نقشآفرینی آن در پیوند جوامع محلی با تجارت بینالملل همچنان حیاتی است.