به گزارش خبرگزاری صداو سیما مهاباد، مدیر آموزش و ترویج سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: دوره‌های آموزش و اقناع‌سازی کشاورزان برای بهره‌وری بیشتر از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با حضور هشت هزار کشاورز برگزار شد.

بیتا احمدیان افزود: این برنامه‌ها با هدف آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده بهینه از آب و منابع در زیر حوضه دریاچه ارومیه در ۱۱ شهرستان استان و در قالب ۲۹۱ برنامه اجرا شده است.

وی تصریح کرد: این دوره‌ها برای آشنایی کشاورزان با روش‌های نوین کشت و الگو‌های متنوع و معرفی محصولات کم‌آب بر همچون سورگوم، ارزن و چغندر علوفه‌ای برگزار شده است.