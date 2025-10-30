آیا ویتامین C برای پیشگیری از سرماخوردگی مفید است؟
به گفته پزشک مصرف منظم ویتامین C در طول سال اهمیت بیشتری از مصرف مقطعی در زمان بیماری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عضو هیات علمی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، گفت: مطالعات نشان میدهد که ویتامین C از بروز سرماخوردگی پیشگیری نمیکند، اما میتواند شدت علائم و مدت بیماری را کاهش دهد.
حسین صادقپور افزود: این اثر بهویژه در افراد تحت استرس شدید و ورزشکاران قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه مصرف منظم ویتامین C در طول سال اهمیت بیشتری از مصرف مقطعی در زمان بیماری دارد، تصریح کرد: افرادی که دخانیات مصرف میکنند، سالمندان، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، افرادی با رژیم غذایی فقیر از نظر میوه و سبزیجات و کسانی که الکل یا داروهای خاص مصرف میکنند، بیشتر در معرض خطر کمبود این ویتامین هستند.
دکتر صادق پور ادامه داد: بهترین و ایمنترین راه تأمین ویتامین C، مصرف میوهها و سبزیجات تازه استبا اشاره به اهمیت ویتامین C در سلامت بدن.
وی گفت: کمبود شدید این ویتامین منجر به بیماری اسکوروی میشود که علائمی چون خونریزی لثه، ریزش دندانها، ضعف، خستگی و تأخیر در ترمیم زخمها دارد.
این پزشک متخصص افزود: اگرچه بیماری اسکوروی امروزه نادر است، اما کمبود خفیف ویتامین C میتواند باعث تضعیف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتلا به عفونتها شود.
دکتر صادقپور ادامه داد: در شرایطی که مصرف روزانه میوه و سبزیجات کافی نباشد، استفاده از مکملهای ویتامین C میتواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که مصرف بیش از دو گرم از این ویتامین در روز، ممکن است منجر به بروز عوارضی مانند اسهال، دلدرد، تهوع و افزایش احتمال تشکیل سنگ کلیوی اگزالاتی، بهویژه در افراد مستعد، شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اضافه کرد: بهترین و ایمنترین راه تأمین ویتامین C، مصرف میوهها و سبزیجات تازه است؛ مکملها باید تنها زمانی استفاده شوند که رژیم غذایی کافی نباشد یا شرایط خاص وجود داشته باشد؛ وی ادامه داد: رعایت تعادل در مصرف این ویتامین از بروز عوارض ناشی از کمبود یا مصرف بیش از حد جلوگیری کرده و به ارتقای سلامت عمومی کمک میکند.