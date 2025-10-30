هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با معرفی افراد و گروه‌های برتر نمایشی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با رأی هیئت داوران این دوره از جشنواره، نمایش‌های "حنان" از سنندج، "انسان، خطای آخر" از لاهیجان، "ته این قصه" از قزوین و "پرواز" از سقز به عنوان آثار برتر به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

رضا مردانی مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره مریوان را زبان دیپلماسی فرهنگی و هنری کشورمان دانست.

گروه‌های نمایشی حاضر در جشنواره هجدهم، ۱۰۶ اجرا درمناطق مختلف داشتند.