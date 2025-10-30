استاندار اردبیل امروز در بازدید از مراحل اجرایی طرح راه‌آهن اردبیل–میانه، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پیمانکاران و مهندسان این ابرطرح، ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز، مسیرِ ریلیِ استان اردبیل تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه با اشاره به اهمیت راه‌آهن اردبیل–میانه در اتصال استان به شبکه ریلی سراسری کشور گفت: این طرح یکی از مطالبات دیرینه مردم استان است و بهره‌برداری از آن نقش مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر خواهد داشت.