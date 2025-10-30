به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان با بیان اینکه یکی از شگرد‌های رایج مجرمان سایبری در فضای مجازی، دریافت بیعانه از خریداران در آگهی‌های اینترنتی است، گفت: در این روش، کلاهبرداران با تبلیغ کالا یا خدمات جذاب، شهروندان را ترغیب به پرداخت بیعانه می‌کنند، اما پس از دریافت وجه، کالا یا خدمت وعده داده شده هرگز به آنان تحویل داده نمی‌شود.

سرهنگ نقی مهر با اشاره به اینکه این شیوه‌های فریبکارانه نه تنها امنیت کاربران در خرید‌های آنلاین را تهدید میکند، بلکه میتواند خسارات و مشکلات اجتماعی گسترده‌ای را برای قربانیان به همراه داشته باشد افزود: شهروندان باید همواره از صحت کالا یا خدمت اطمینان حاصل کنند و تنها پس از دریافت کامل آن، اقدام به پرداخت وجه نمایند تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

وی بر رعایت نکات ایمنی در خرید‌های اینترنتی گفت: شهروندان هرگز اطلاعات کارت بانکی، رمز عبور یا کد‌های امنیتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان از واریز هرگونه مبلغ تحت عنوان بیعانه به حساب افراد ناشناس خودداری گفت : در صورت مشاهده هرگونه حوادث و رویداد‌های سایبری ، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند.