سومین همایش ملی مهارت‌ افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ ای و سومین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور در مشهد پايان يافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی و دبیر علمی سومین همایش ملی مهارت‌ افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ ای مراکز آموزش عالی گفت: شناسایی الگوهای نوآورانه، توسعه همکاری دانشگاه و صنعت و تقویت مهارت‌ آموزی در کشور از محورهای اصلی همایش است.

دکتر سید محمدرضا خلیلی افزود: مهارت، زیربنای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار است و می‌ تواند انگیزه جوانان را برای ورود به عرصه تولید، کارآفرینی و کاهش وابستگی نفتی افزایش دهد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی نیز ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش و المپیاد اظهار کرد: کسب مجوز ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) برای همایش و دریافت بیش از ۳۰۰ مقاله نشان از رشد علمی و جایگاه ملی این رویداد دارد.

مهرداد احمدی افزود: اگر بخواهیم گام‌ های بلندی در مسیر مهارت‌ آموزی برداریم، وزارت علوم باید این ماموریت را به دانشگاه‌ هایی که در حوزه مهارت پیشرو هستند، واگذار کند.

در قالب سومین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور تعداد ۳۶۱ تیم دانشجویی از سراسر کشور در چهار محور اصلی اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک، ساخت و تولید، معماری، و کامپیوتر و هوش مصنوعی به رقابت پرداختند که در نهایت هفت تیم در محور اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک، ۱۱ تیم در محور ساخت و تولید، ۱۵ تیم در محور معماری و ۳۵ تیم در محور کامپیوتر و هوش مصنوعی به مرحله نهایی راه یافتند و رقابت حضوری خود را در دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی برگزار کردند.

در پایان این همایش پس از داوری تخصصی، تیم‌ های برتر این المپیاد معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.