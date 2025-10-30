پخش زنده
همزمان با هفته پدافند غیرعامل رزمایش سراسری پایش داروخانههای گیاهپزشکی در ارومیه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تیم بازرسی متشکل از کارشناسان حفظ نباتات مدیریت ارومیه، نمایندگان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل از تعدادی از داروخانههای گیاهپزشکی سطح شهر بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مواردی مانند وجود آفتکشهای پرخطر مانند آلومینیوم فسفید (قرص برنج) و زینک فسفاید (فسفر دو زنگ) - تاریخ انقضا سموم و بررسی وجود سموم غیرمجاز، تقلبی و قاچاق - تمدید پروانههای بهرهبرداری و حضور مسئول فنی در داروخانه و فاکتورهای خرید و فروش و ثبت اطلاعات در سامانه مانیتورینگ مورد بررسی و پایش قرار گرفت:
هدف از اجرای این رزمایش سراسری، نظارت دقیق بر توزیع و مصرف آفتکشها با رعایت شیوهنامههای سازمان حفظ نباتات، ارتقای سلامت محصولات گیاهی، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست اعلام شده است.