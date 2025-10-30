به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان70 درصد و بالاتر تا 12 آبان تمدید شد .

متقاضیان برای نام نویسی به درگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.

تجلیل از برترین‌های آزمون سراسری در آبیک

در مراسمی از 85 دانش اموز شهرستان آبیک که در آزمون سراسری رتبه برتر کسب کرده بودند ، تجلیل شد .

کارگاه والد گری رسانه ای در جامعه شبکه ای

کارگاه والد گری رسانه ای در جامعه شبکه ای برای آشنایی با نقش خانواده والدین در مدیریت تعامل با رسانه و یادگیری روشهای کاربردی تربیت رسانه ای کودکان و نوجوانان به همت بسیج رسانه برگزار شد .

فراخوان چهارمین جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی

علاقمندان به شرکت در چهارمین جشنواره چند رسانه ای میراث فرهنگی تا سی ام آبان فرصت دارند ، آثار خود را در سایت جشنواره به نشانی festival.mcth.ir ارسال کنند.

بداهه نویسی خوشنویسان در خرمدشت

در خرمدشت خوشنویسان به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری ( س ) مشق عشق نوشتند .