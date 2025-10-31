پخش زنده
در این بسته خبری، بیننده اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و با حضور ادارات و ارگانهای عضو ستاد حوادث غیر مترقبه، مانور استانی پدافند غیرعامل در یکی از واحدهای تولیدی شهرستان دهگلان برگزار شد.
در قروه نیز مانور آمادگی و هماهنگی ارگانهای امدادی این شهرستان در مقابله با مواد خطرناک پرتوی و شیمیایی برگزار شد.
شهر زرینه دیواندره هم شاهد برگزاری مانور ساعت صفر با حضور دستگاههای خدماترسان با موضوع شکستگی لوله گاز و ارزیابی دستگاههای خدمات رسان بود.
با حضور دبیر بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور نشست هماندیشی، با عنوان نقش بانوان درتوسعه و بازسازی عتبات عالیات در سریش آباد برگزار شد.
باند ۷نفره کلاهبرداری در دهگلان متلاشی شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان گفت: کلاهبرداران با فریب مالباختگان، مقداری پول به صورت انتقال یا کارت به کارت دریافت میکردند.
سرهنگ خدادوستی با بیان اینکه تاکنون ۴۷ نفر به عنوان شاکی شناسایی و مقدار ۲۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری شده است اظهار داشت: با هماهنگی با مراجع قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه، ۷ نفر از اعضای باند دستگیر شدند.
آیین اختتامیه اولین جشنواره مجریگری با حضور بالغ بر ۲۰۰ دانش آموز دختر و پسر در کانون شهید مطهری برگزارشد.
در این مراسم از ۸۰ مجری برتر دانش آموزی دهگلان تجلیل شد.