رئیس پلیس فتا گیلان گفت : مجرمان سایبری با شبیه سازی سایتهای معتبر ، کاربران را به صفحات جعلی هدایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان اعلام کرد: مجرمان سایبری با استفاده از حروف مشابه در زبانهای مختلف و کاراکترهای نامرئی، لینکها و دامنههایی طراحی میکنند که در ظاهر شبیه سایتهای معتبر است و کاربران را به صفحات جعلی (فیشینگ) هدایت میکنند.
سرهنگ نقی مهر افزود: این روش که با نام حملات «فونتیکال» یا «فیشینگ» با کاراکترهای مشابه شناخته میشود، از جدیدترین شگردهای سرقت اطلاعات بانکی و حسابهای کاربری است.
وی گفت: مجرمان با سوءاستفاده از شباهت ظاهری حروف در زبانهایی مانند روسی، عربی، هندی یا ژاپنی و حتی بهکارگیری کاراکترهای نامرئی موسوم به "صفرعرض"، لینکهایی ایجاد میکنند که در نگاه اول کاملاً مشابه دامنههای رسمی و معتبر بهنظر میرسند.
رئیس پلیس فتا افزود: این لینکها عمدتاً از طریق پیامک، ایمیلهای جعلی یا شبکههای اجتماعی برای قربانیان ارسال میشود و ظاهری مشابه سایتهای بانکی، فروشگاههای آنلاین یا سامانههای رسمی داشته که کاربران پس از ورود به این صفحات جعلی و وارد کردن اطلاعات بانکی یا حساب کاربری، عملاً دسترسی کلاهبرداران به حساب شخصی خود را فراهم میکند.
سرهنگ نقی مهر گفت: در صورت مشاهده هرگونه حوادث و رویدادهای سایبری ، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند.