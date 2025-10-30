به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ اکبر محمدجعفری اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان بناب مبنی بر کلاهبرداری رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در بررسی‌های اولیه صورت گرفته پیرامون موضوع مشخص شد به دنبال انتشار آگهی فروش چند دستگاه مرتبط با صنف آبمیوه و بستنی از سوی شاکی در یکی از سایت‌های آگهی شخصی ناشناس با وی تماس و با اعلام اینکه خواهان خرید دستگاه‌های اعلامی بوده با ارائه تعدادی چک با نام‌های مختلف اقدام به انجام معامله می‌کند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی افزود: با اقدامات تخصصی و فنی انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان بناب، مجرم حرفه‌ای شناسایی و در عملیاتی پیچیده پلیسی در شهر تبریز دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شد.

سرهنگ جعفری خاطرنشان کرد:در بررسی‌های به عمل آمده از سوابق این متهم مشخص شد، وی دارای سوابق متعدد کلاهبرداری و پرونده مفتوحه است که با ترفند‌های مختلف مبالغ هنگفتی از شاکیان کلاهبرداری کرده است.

وی گفت: همچنین چندین فقره پرونده قضایی در پلیس‌های تخصصی شهر‌ها و استان‌های مختلف توسط شکات اقدام به ثبت شکایت از متهم شده است.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی گفت: کاربران در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه و کلاهبرداری در فضای مجازی موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.