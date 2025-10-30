معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فعالیت ۲۵۰ داروساز در ۲۰۰ داروخانه در قم گفت: استان قم با فعالیت چهار شرکت داروسازی از مراکز مهم تولید داروی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ابوالفضل نیک آزما گفت: در حال حاضر چهار شرکت داروسازی در استان قم فعال هستند و شرکت ایماژن تنها مجموعه‌ای در استان قم است که مواد اولیه دارو‌ها را تامین می‌کند.

نیک آزما با اشاره به اینکه محصول اصلی این شرکت ایبوپروفن است افزود: این شرکت سال ۱۴۰۱ تاسیس شده و تاکنون ۴۰۰ تن ایبوپروفن تولید کرده است.