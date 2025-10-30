پخش زنده
امروز: -
نمایندگان استان فردا در رقابتهای فوتبال لیگ برتر آذربایجان غربی به میدان میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، درادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر آذربایجان غربی تیم پرسپولیس حاجی خوش مهاباد فردا از ساعت ۱۵ در سردشت به مصاف تیم آگرین این شهر میرود. شهرداری گوگ تپه دیگر نماینده مهاباد هم درهمین ساعت در میاندوآب مقابل تیم امید آفرینان این شهر صف آرایی میکند.
در دیگر بازیهای این هفته نیز تیم روناهی ارومیه با پاس ارومیه دیدار میکند و شهدای شاهیندژ هم میزبان تیم محمدیارنوین نقده خواهد بود. تیم آسایش میاندوآب نیز در خوی میهمان تیم آورین میشود.