معاون امنیتی رئیس‌جمهور ونزوئلا، اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۶۳ تن مواد مخدر را کشف و منهدم کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دیوسدادو کابیو همچنین با اشاره به سرنگونی ۴۱۵ هواپیمای حامل مواد مخدر، گفت: بخش عمده این محموله‌ها از کلمبیا وارد ونزوئلا می‌شوند.

معاون بخش سیاست، امنیت شهروندی و صلح ونزوئلا، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: در جریان عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر در سراسر این کشور، از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۵) تاکنون، ۶۳ هزار و ۱۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

کابیو در برنامه تلویزیونی خود با عنوان "با پتک " (Con el Mazo Dando) با ارائه گزارشی کوتاه از این کشفیات، توضیح داد، بخش عمده محموله‌های ضبط شده شامل ماری‌جوآنا و کوکائین بوده است.

معاون امنیتی رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین بر مبارزه قاطع با محموله‌های غیرقانونی که از مبدأ کلمبیا وارد خاک این کشور می‌شوند، تأکید کرد و افزود: این مبارزه شامل سرنگونی هواپیما‌های کوچکی است که قصد عبور از حریم هوایی ونزوئلا را دارند.

وی در این باره گفت: دیگر خبری از آن هواپیما‌ها نیست، تاکنون ۴۱۳ هواپیما سرنگون شده بود که با دو فروند دیگر در روز چهارشنبه، این عدد به ۴۱۵ رسید.

کابیو سپس با طرح این سوال کنایه‌آمیز که صاحب این هواپیما‌ها چه کسانی هستند؟ به طور تلویحی به منابع و حامیان این شبکه‌های قاچاق اشاره کرد.