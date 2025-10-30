به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهادسازندگی و محرومیت زدایی سپاه در این مراسم با اشاره به اینکه هر چه موفقیت داریم به برکت خون شهداست، گفت: این اقلام هدیه‌های ارزشمند از طرف شهدای خراسان شمالی به نیازمندان این استان است.

سیدضیاالدین حزنی افزود: محرومیت زدایی در کشور بخوبی در حال انجام است.

وی افزود: باید در جامعه کسانی را شناسایی کنیم که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اما نیازمند هستند.

حزنی گفت:باید برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست زمبنه کار و اشتغال را در منازل فراهم کنیم تا سایه مادران بر سر فرزندانشان و کنار آنها باشند و برای کار به بیرون نروند.

فرمانده سپاه جوادالائمه استان نیز در این مراسم با اشاره به توزیع ۱۵۰ سری جهیزیه گفت: اقلامی همچون لوازم التحریر، بسته‌های معیشتی، تجهیزات کشاورزی و مصالح ساختمانی با اعتبار ۶۰میلیارد تومان انجام شده و ۸میلیارد تومان اهدایی از سوی قرارگاه محرومیت زدایی کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان نیز از انعکاس به هنگام و بسیار خوب رسانه ملی از مراسم بزرگداشت ۳هزار شهید استان قدر دانی کردند.

معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی بر مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌ها در راستای محرومیت زدایی تاکید کرد و گفت: تقویت نوعدوستی، کاهش فاصله اجتماعی، افزایش همبستگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله فواید کمک به مناطق محروم است.

سید محمد علوی مقدم افزود: باید تلاس کنیم تا بخشی از مشکلات مردم مناطق محروم را رفع کنیم.

این کمک ها. با حمایت و همکاری نهاد‌هایی همچون هلال احمر، کمیته امداد، بهزیستی و آموزش و پرورش به نیازمندان استان انحام شده است.