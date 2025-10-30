به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال رعد پدافند هوایی در اصفهان میزبان کاله مازندران بود که در کوارتر نخست رعد با نتیجه ۲۰ بر ۱۴ به پیروزی رسید، در کوارتر دوم، اما کاله با نتیجه ۲۶ بر ۱۲ برنده از زمین خارج شد.

در کوارتر سوم باز هم کاله با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ پیروز شد و در نهایت کاله با نتیجه ۸۸ بر ۷۶ به برتری دست پیدا کرد.

به این ترتیب رعد پدافند هوایی اصفهان پنجمین شکست خود در لیگ برتر را تجربه کرد.

نماینده اصفهان با ۹ امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.