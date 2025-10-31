به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ حامد شادبهر گفت: با اطلاع از نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در شهرستان رضوانشهر، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی شهرستان و ماموران گمنام امام زمان (عج) به همراه ماموران شرکت توزیع برق با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی تالش به محل گزارش شده رفتند و در بازدید از آن تعداد ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۸ دستگاه متعلقات ماینر را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر گفت: متهم ۳۸ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.