صفی خانی معاون اقتصادی استاندار: در نشست اخیر با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و جمعی از معاونان وزارتخانههای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و اقتصاد و دارایی، نقشه راهی سهگانه برای توسعه اقتصادی استانها از جمله استان قزوین تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صفی خانی معاون اقتصادی استاندار در خبر 20 شبکه قزوین گفت: این نشست با هدف بررسی چالشهای تنظیم بازار و ارائه راهکارهای عملیاتی برای گشایش اقتصادی در کوتاهمدت برگزار شد. در این جلسه، مسائل مرتبط با تأمین و توزیع اقلام اساسی مطرح شد و تصمیماتی اتخاذ گردید که بخشی از آنها در نخستین جلسه تنظیم بازار ملی بررسی و نتایج آن به استانها اعلام خواهد شد.
وی گفت: استان قزوین با توجه به ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری خود، در این نشست به عنوان یکی از استانهای دارای توانمندی اقتصادی مطرح شد. بر اساس گزارش ارائهشده، مقرر گردید شش برنامه اجرایی کوتاهمدت برای جهش اقتصادی استان تدوین شود که در نخستین جلسه مرتبط در استانداری بررسی و تصویب خواهد شد. این برنامهها شامل بهینهسازی مصرف آب، توسعه صنعت و کشاورزی، و تقویت دیپلماسی اقتصادی است تا تولیدات باکیفیت استان با برند قزوین در بازارهای منطقهای و جهانی مطرح شوند.