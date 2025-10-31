پخش زنده
روغن هسته انار، شامل خواص مناسبی برای سلامت بدن و درمان برخی از بیماریها میباشد، البته استفاده از هسته انار اثرات زیبایی را نیز به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اگر چه دانههای انار جامد هستند، اما به دلیل مواد مغذی و مزایای آنها میتوانند مصرف شوند. هسته انار حاوی ۲۰ درصد روغن طبیعی از کل وزن دانهها است. روغن انار بیشترین میزان اسید لینولئیک و امگا ۳ را دارد. علاوه بر این حاوی پروتئین، فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی و پلی فنول است. ارزش تغذیهای نصف فنجان دانه انار شامل:
کالری: ۷۲
پروتئین: ۱/۵ گرم
کربوهیدرات: ۱۶ گرم
فیبر رژیمی: ۳/۵ گرم
چربی: صفر گرم
ویتامین کا: ۱۶ درصد از میزان توصیه شده روزانه
ویتامین ث: ۱۰ درصد از میزان توصیه شده روزانه برای بزرگسالان
مزایای سلامتی استفاده از هسته انار عبارتند از :
۱. کمک به جلوگیری از سرطان:
انار و هسته انار، حاوی فلاونوئیدها هستند و میتواند به عنوان یک آنتی اکسیدان مفید عمل کند و در جلوگیری از سرطان تاثیر گذار باشد. در بخش سلامت نمناک توضیح دادهایم که شما میتوانید روزانه و به طور منظم انار و آب انار و دانههای انار را مصرف کنید. اعتقاد بر این است که این روند میتواند به جلوگیری از رشد سرطان پروستات، سینه کمک کند.
۲. کمک به درمان بیماری اسکوربوت (بیماری ناشی از کمبود ویتامین C):
اسکوربوت، یکی از نشانهها و بیماریهای کمبود ویتامین C است که برای درمان آن میتوانید از انار و هسته انار تازه ۲ تا ۳ بار در روز تا زمان بهبودی کامل استفاده کنید.
۳. هسته انار برای کاهش علائم ادرار مکرر:
زمانی که شما تکرر ادرار دارید، بسیار ناراحتکننده است. برای رفع این موضوع شما میتوانید از هسته انار استفاده کنید. هسته انار تازه و رسیده را با یک مشت از گیاه آلیوم توبروزوم، درون ۳ لیوان آب بجوشانید و بعد از خنک شدن، آن را ۲ یا ۳ بار در روز به میزان سه چهارم لیوان بنوشید.
۴. هسته انار برای حفظ سلامت بدن:
هسته انار حاوی پلی فنول است که برای محافظت از بدن در برابر بسیاری از بیماریها مانند آنفولانزا، تب، سرماخوردگی و ... کمک میکند. برای بدست آوردن بیشترین مزایای آن میتوانید انار رسیده را با هسته هایش به طور مستقیم مصرف کنید.
۵. هسته انار برای کمک به درمان بیماری کرمک:
بیماری کرمک معمولا در کودکان اتفاق میافتد و ممکن است که در رشد آنها اختلالاتی ایجاد کند. در صورتی که کودک شما به بیماری کرمک مبتلا شود، میتوانید برای درمان این بیماری از هسته انار استفاده کنید. روش درمان بسیار آسان است، یک قاشق پودر هسته انار را در یک لیوان آب آناناس نارس بریزید، خوب مخلوط کنید و با شکم خالی بنوشید.
عوارض جانبی استفاده بیش از حد از هستههای انار:
خوردن هسته انار و نوشیدن آب انار بخشی از رژیم غذایی مربوط به سلامتی است. اما اگر علائم آلرژی نسبت به هستههای انار داشته باشید، باید بلافاصله پس از مصرف آن به پزشک مراجعه کنید. اگر مشکل فشار خون دارید یا از داروهای مربوط به فشار خون مصرف میکنید، برای مصرف هستههای انار باید با پزشک خود مشورت کنید.
از آنجا که انار میتواند فشارخون را کاهش دهد، حتماً قبل از مصرف آن بعد از جراحی یا قبل از جراحی با پزشک مشورت نمایید. همچنین ممکن است با داروهای خاصی مانند:وارفارین، آنژیوتانسین، آنتی بیوتیکهایی مانند کاپتوپریل و لیزینوپریل تداخل داشته باشد.
هسته انار را از کجا و چطور تهیه کنید؟
اگر میخواهید که هسته انار تازه و خوبی داشته باشید، بهتر است که آن را از خود میوه انار تهیه کنید. وقتی میخواهید انار تهیه کنید، مطمئن شوید که انار مرغوبی است و سنگین باشد، پوست براق و محکمی داشته باشد و هیچ جای آن لک و جای له شدگی نداشته باشد. میتوانید در فصل پاییز و زمستان این میوه خوشمزه را از میوه فروشی ها، تره بارها یا سوپرمارکتها خریداری کنید.
برای باز کردن انار به یک چاقو، یک عدد کاسه و یک قاشق چوبی احتیاج دارید. انار را در دست خود بچرخانید تا دانههای آن شل و از پوست آن جدا شود؛ چاقوی تیزی را در وسط راس انار قرار دهید و با آن خطی بکشید. انار را به دو نیم تقسیم و آن را باز کنید.
نیمی از انار را طوری در دست بگیرید که دانههای آن رو به کاسه باشد. با قاشق چوبی به آرامی بر پوست انار ضربه بزنید تا دانهها از پوست جدا شده و داخل کاسه بریزند و این کار را با نیمه دیگر انار هم تکرار کنید. دانههای خراب میان مغز سفید انار را با قاشق یا انگشت خود جدا کنید و انار دانه کرده و آب لذیذ آن را بخورید و از نتیجه کار خود لذت ببرید.
روغن هسته انار، برای سلامت پوست مؤثر میباشد و در ادامه به مهمترین خواص پوستی روغن هسته انار اشاره کردهایم؛
۱. روغن هسته انار برای کمک به تقویت پوست:
روغن هسته انار حاوی کراتینوسیتها (سلولهای اصلی که در لایه بیرونی پوست وجود دارند) است که باعث تحریک و رشد سلولهای سطحی پوست میشود. این عمل آسیبهای پوست را ترمیم میکند، در نتیجه باعث جوانسازی و ظاهر بهتر پوست میشود.
۲. روغن هسته انار کمک به مبارزه با رادیکالهای آزاد:
روغن هسته انار از یک اسید چرب، چند غیر اشباع به نام پونیسیک اسید تشکیل شده است. نوعی اسید چرب امگا ۵ میباشد و اثرات بسیار قوی آنتی اکسیدانی دارد. این نوع اسید چرب پوست را در برابر آسیبهای خورشید محافظت میکند. در مطالعهای که بر روی اثرات درمانی روغن هسته انار صورت گرفت، مشخص شد که سرطان پوست در موشهایی که در معرض مواد شیمیایی بودند با مصرف روغن هسته انار کاهش یافته است.
۳. روغن هسته انار مناسب برای انواع پوست:
مانند بسیاری از روغنهای ضروری، روغن هسته انار نیز تا عمق پوست نفوذ میکند و رطوبتی ماندگار و سالم را برای پوست به همراه دارد. این روغن هم برای پوستهای چرب و پر آکنه و هم برای پوستهای خشک مناسب است.
۴. روغن هسته انار دارای خواص ضد التهابی:
روغن هسته انار برای درمان اگزما، پسوریازیس و آفتاب سوختگی مناسب میباشد. این روغن، پوست را آبرسانی و نرم میکند و مواد ضد التهابی موجود در این روغن، التهاب و قرمزی پوست را بهبود میبخشد. همچنین روغن هسته انار، مواد مغذی را به طور مستقیم به پوست میرساند و ترمیم پوست را سریعتر میکند.
۵. روغن هسته انار برای کمک به بهبود بافت پوست:
روغن انار دارای نوعی پیش ساز استروژن است که با بدن انسان بسیار سازگار میباشد. این روغن تعادل هورمونی در زنان و مردان را ایجاد میکند و به دلیل وجود همین هورمون برای بهبود بافت پوست مناسب است.
۶. روغن هسته انار مناسب برای ماساژ:
روغن هسته انار، همچنین دارای اثر آرام بخشی است و به همین دلیل برای ماساژ نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
۷. روغن هسته انار مناسب برای استفاده در کرمهای ضد پیری:
یکی از مواد تشکیل دهنده کرمهای ضد پیری، روغن هسته انار است. اثر تجدید کنندگی و ترمیم در این روغن، علائم بارز پیری بر روی پوست را از بین میبرد.
۸. روغن هسته انار دارای خواص آنتی اکسیدانی:
مانند میوه انار، روغن هسته انار نیز خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و با بسیاری از آنتی اکسیدانها که عامل سرطانهای پوستی میباشد مبارزه میکند. چنانچه پیش از این هم در بخش سلامت نمناک عنوان شده بود، این روغن به دلیل دارا بودن کلاژن باعث قوام یافتن و الاستیسیته در پوست میشود.
۹. درمان موهای خشک:
این روغن، موها را در برابر آلودگیهای محیطی محافظت میکند و حیاتی دوباره به موها به خصوص موهای خشک میبخشد.
۱۰. تحریک جریان گردش خون در پوست سر:
از آنجا که روغن هسته انار حاوی آنتی اکسیدان و ویتامین است، گردش خون در کف سر را افزایش میدهد و باعث تقویت رگهای خونی میشود. در نتیجه باعث افزایش رشد مو خواهد شد.
۱۱. روغن هسته انار برای کمک به از بین بردن شوره سر:
منافذ فولیکولهای مو بر اثر شوره سر و پوستهپوسته شدن بسته میشود، این مسئله باعث آسیب رسیدن به فولیکولهای مو میشود و رشد موها را متوقف میکند. روغن هسته انار این پوستهها و شورهها را از روی موها از بین میبرد و رشد موها را تقویت میکند.
۱۲. روغن هسته انار دارای اثرات ضد خارش:
روغن هسته انار با باکتریهای پوست سر مبارزه میکند و اثرات ضد خارش این روغن در بیماران مبتلا به پسوریازیس و اگزما کارآمد است. همچنین قرمزی، التهاب و... را تسکین میدهد.
۱۳. روغن هسته انار برای تغذیه کردن موها:
روغن هسته انار گردش خون را در ریشه مو تحریک میکند، این اتفاق کمک میکند تا فولیکولهای مو مواد مغذی لازم را دریافت کنند و رشد موها سریعتر شود.
۱۴. روغن هسته انار برای کمک به رشد و سلامت موها:
روغن هسته انار یک منبع مناسبی از ویتامین C است که برای رشد و سلامت موها ضروری میباشد. ویتامین C بافت پیوندی را که فولیکولهای مو در آن قرار دارند؛ تقویت میکند.
۱۵. یک تونیک مؤثر برای مو:
روغن هسته انار وقتی با روغنهایی حامل مانند روغن نارگیل، روغن بادام، روغن کرچک و روغن ویتامین E مخلوط شود، به صورت تونیکی اثربخش عمل میکند.
۱۶. روغن هسته انار برای متعادل کردن سطح PH پوست سر:
روغن هسته انار برای متعادل کردن سطح PH پوست سر، به خوبی عمل میکند. تولید بیش از حد روغن را نیز کنترل میکند و مانع از ریزش مو میشود. استفاده از آن نیز باعث میشود تا پوست سر نرمتر شود و موها را تقویت میکند.