شبیه‌سازی حمله هوایی به انبار امدادی جمعیت هلال احمر با هدف آمادگی یگان‌های امدادی و خدماتی در دهلران برگزار شد.

شبیه‌سازی حمله هوایی، آمادگی یگان‌های امدادی و خدمات‌رسان را محک زد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رزمایش صفر لحظه‌ای حمله هوایی در دهلران با حضور گروه‌هایی از یگان‌های امدادی و خدماتی، نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی؛ برگزار شد.

یونس چوبین، مدیر جمعیت هلال احمر دهلران با بیان این که در این رزمایش، ۸ تیم واکنش سریع و امدادی عملیاتی در بخش‌های مختلف، سطح آمادگی خود را برای مقابله با وضعیت بحرانی به نمایش گذاشتند، گفت: این جمعیت به صورت شبانه روزی برای ورود به صحنه حوادث در آماده‌باش کامل قرار دارد.

فرماندار ویژه دهلران، سطح آمادگی نیرو‌های عمل کننده را مثبت ارزیابی کرد.

مراد یگانه هدف از برگزاری چنین رزمایش‌هایی را بررسی نقاط قوت و ضعف تیم‌های خدماتی و امدادی عنوان کرد و افزود: جمعیت هلال احمر یکی از ارگان‌های مهم در مدیریت صحنه بحران است.