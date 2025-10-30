به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ،معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه ورزش باید در مدارس جدی گرفته شود، گفت: توسعه و ترویج فعالیت‌های ورزشی در مدارس نقش مهمی در رشد همه‌جانبه، سلامت جسمی و نشاط روحی دانش‌آموزان دارد و یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری است.

فرشید کرمی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه تربیت‌بدنی افزود: هدف ما ارتقای کیفیت برنامه‌های ورزشی، برگزاری هدفمند المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای، تجهیز و بهسازی فضا‌های ورزشی مدارس، شناسایی استعداد‌های برتر و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی است تا ورزش به‌عنوان یک فرهنگ در مدارس نهادینه شود.

کرمی با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری و نظارت میدانی در اجرای طرح‌ها، گفت: «کارشناسان تربیت‌بدنی و بهداشت در شهرستان‌ها و مناطق باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، ضمن اجرای طرح‌های ملی و استانی، نسبت به پایش مستمر کیفیت فعالیت‌ها اقدام کنند تا فضای مدارس به محیطی پویا و با نشاط تبدیل شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همچنین بر اهمیت آموزش‌های سلامت و بهداشت فردی تأکید کرد و افزود: «توجه به مهارت‌های بهداشتی، تغذیه سالم و ارتقای سواد سلامت دانش‌آموزان، به‌ویژه در مقاطع ابتدایی، از ضروریات نظام تعلیم و تربیت است و باید هم‌زمان با برنامه‌های ورزشی مورد توجه قرار گیرد.