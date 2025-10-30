به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سراج‌الدین حقانی وزیر کشور افغانستان امروز در مراسمی هشدار داده است که در صورت هجوم و تجاوز پاکستان، افغانستان از خود دفاع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برخی افراد در پاکستان به صورت «آگاهانه یا ناآگاهانه» آتش جنگ را دامن می‌زنند.

حقانی گفت: در پاکستان کسانی هستند که برخلاف منافع ملت و کشور خود، طالبان را به جنگ تحریک می‌کنند.

او افزود: نیازی به گفتن زیاد نیست؛ تاریخ ما چیز‌های زیادی برای گفتن به متجاوز دارد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که وزیر دفاع پاکستان در روز‌های اخیر بار‌ها افغانستان را به جنگ و حمله تهدید کرد.

از سوی دیگر رسانه‌های افغانستان امروز اعلام کردند: اعضای هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و پاکستان امروز پس از سه روز وقفه، مذاکرات صلح خود را در شهر استانبول از سر گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئت پاکستان تصمیم گرفته بود با ترک میز مذاکرات صلح به کشورش بازگردد اما با وساطت میانجی گران در شهر استانبول ماند و مذاکرات را از سر گرفت.

سه روز قبل مذاکرات افغانستان و پاکستان که برای رسیدن به صلح و آتش بس دائمی، از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری و نیز ساز و کار اجرای توافقنامه صلح دوحه در شهر استانبول برگزار شده بود، به دلیل اختلافات دوجانبه متوقف و این نشست بدون نتیجه پایان یافت، اما با تلاش کشور‌های میانجی از جمله ترکیه، مذاکرات افغانستان و پاکستان امروز از سرگرفته شد.

مسئله تحریک طالبان پاکستان، مهمترین موضوع اختلاف برانگیز میان افغانستان و پاکستان بود که باعث توقف این مذاکرات شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پاکستان از افغانستان خواسته بود تحریک طالبان پاکستان را گروه تروریستی بشناسد یا اینکه به پاکستان اجازه دهد در خاک افغانستان، اعضای تحریک طالبان را هدف قرار دهد اما هیئت افغانستان استدلال کرده بود که تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است. در عین حال هیئت افغانستان گفته بود به هیچ مخالف مسلح اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان، پاکستان را ناامن کند اما حملاتی که در داخل پاکستان روی می‌دهد از مسائل داخلی این کشور است.

قرار بود در دومین نشست هیئت‌های افغانستان و پاکستان که چند روز قبل در استانبول برگزار شد، ساز و کار توافقنامه آتش بس در دوحه که میان دو کشور به امضا رسید، تنظیم شود اما هنوز هیئت‌های دو کشور به توافقی برای ساز و کار این توافقنامه دست نیافته‌اند و چشم انداز این مذاکرات نیز روشن نیست.

در سه روز اخیر که مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان متوقف بود، مقامات دو کشور با انتشار پیام‌ها و همچنین در اظهارات خود، همدیگر را به حملات و ضد حملات نظامی تهدید کردند و تنش لفظی میان مسئولان دو کشور به شدت افزایش یافت.