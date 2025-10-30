اجرای طرح طاها برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی در استان قزوین
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین: طرح طاها با اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی در هر ۶ ماه از کسب و کارهای خرد و خانگی حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید انتظاری در خبر 20 شبکه قزوین گفت: طرح «طاها» با هدف حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی در استان قزوین آغاز به کار کرده و با اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی در هر شش ماه، زمینه تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان این حوزه را فراهم میکند. این طرح با همکاری بانک تجارت و از طریق برات الکترونیکی با نرخ کارمزد ۲.۵ درصد اجرا میشود.
وی گفت: حمایت مالی از مشاغل خرد و خانگی بهویژه در صنعت پوشاک، اتصال بنگاههای کوچک به بازارهای استانی و ملی و ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان خرد با بنگاههای بزرگتر از اهداف طرح طاها است.
به گفته انتظاری؛ تاکنون ۱۲۲۰۰ مجوز کسبوکار خرد در استان صادر شده است و بیش از ۳۰۰۰ مجوز مربوط به صنعت پوشاک بوده که نشاندهنده نقش پررنگ این صنعت در اشتغال خانگی است.
وی ادامه داد: در مرحله نخست، تمرکز طرح طاها بر صنعت پوشاک است و در مراحل بعدی، صنایع دیگری مانند شیرینیپزی، کیف و کفش، چرم و صنایع دستی نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
انتظاری با اشاره به حمایتهای دولت وفاق ملی و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این طرح را گامی مهم در توسعه اشتغال پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد که استان قزوین با ظرفیتهای موجود، به یکی از قطبهای پیشرو در صنعت پوشاک تبدیل شود.