به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا نهم آبان ۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سید هاشم بوشهری اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها مهدی متقیان مدیر کل پدافند غیر عامل استان قم خواهد بود.

ادارات امور اقتصادی و دارایی، امورمالیاتی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.