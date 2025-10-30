پرداخت‌های مستقیم به نیروهای شرکتی از دولت به حساب افراد واریز می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرای راهکار موقت واریز مستقیم پرداخت‌ها به حساب نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: تا زمانی که مصوبه مجلس برای لغو شرکت‌های پیمانکاری به قانون تبدیل نشده، این روش برای حمایت از نیروهای شرکتی اجرا می‌شود.

سیدحسین حاجی‌بابایی در سوادکوه گفت: مجلس مصوبه‌ای برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرد که ما آن را «برده داری نوین» توصیف کردیم، اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

وی با اشاره به نگرانی نیروهای شرکتی افزود: نیروهای شرکتی نگران بودند که بخشی از درآمدشان توسط شرکت‌ها کسر شود، بنابراین در جلسه‌ای با حضور مسئولان از جمله آقای رفیع‌زاده، تصمیم گرفتیم تا زمان تصویب نهایی قانون، پرداخت‌ها مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز شود.

نایب‌رئیس مجلس این راهکار را گامی موقت اما اثرگذار خواند و تأکید کرد: این یک راهکار صادقانه برای حل مشکل نیروهای شرکتی است و اگر روزی مصوبه مجلس تأیید شد، باید تبدیل وضعیت نیروها نیز انجام شود.

حاجی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر صادقانه با مردم صحبت کنیم، قطعاً اثرات خود را خواهد داشت و این راهکار نیز تا زمان تصویب نهایی قانون، ادامه خواهد یافت.