پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: مصرف بنزین در جنوب استان آذربایجان غربی امسال در مقایسه با پارسال ۱۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب در این مدت، مصرف بنزین در منطقه میاندوآب ۱۱ درصد افزایش و در مقابل، مصرف سوخت پاک CNG حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
رحمت حاجیزاده افزایش تعداد خودروها، تردد در محورهای مواصلاتی درون و برونشهری و رونق گردشگری بهدلیل شرایط آبوهوایی مناسب جنوب استان را از دلایل اصلی رشد مصرف بنزین دانست.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: در حال حاضر ۳۱ جایگاه تکمنظوره CNG و ۷۶ جایگاه دومنظوره بنزین، نفتگاز و CNG در شهرهای مختلف جنوب آذربایجان غربی فعال است.
وی همچنین از ساخت سه جایگاه جدید CNG با مشارکت بخش خصوصی در شهرستانهای میاندوآب، بوکان و شاهیندژ با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبرداد.