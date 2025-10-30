به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب در این مدت، مصرف بنزین در منطقه میاندوآب ۱۱ درصد افزایش و در مقابل، مصرف سوخت پاک CNG حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.

رحمت حاجی‌زاده افزایش تعداد خودروها، تردد در محور‌های مواصلاتی درون و برون‌شهری و رونق گردشگری به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب جنوب استان را از دلایل اصلی رشد مصرف بنزین دانست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: در حال حاضر ۳۱ جایگاه تک‌منظوره CNG و ۷۶ جایگاه دومنظوره بنزین، نفت‌گاز و CNG در شهر‌های مختلف جنوب آذربایجان غربی فعال است.

وی همچنین از ساخت سه جایگاه جدید CNG با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان‌های میاندوآب، بوکان و شاهین‌دژ با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبرداد.