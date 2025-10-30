پخش زنده
امروز: -
سرمربی ذوبآهن گفت:فردا برای کسب سه امتیاز تلاش میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قاسم حدادیفر در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ملوان بندر انزلی گفت: فردا مقابل تیم خوب و باکیفیت ملوان بازی فوقالعاده دشواری داریم؛ در طول هفته تلاش کردیم تا با آمادگی کامل وارد مسابقه شویم و امیدوارم بتوانیم سه امتیاز این دیدار را به دست آوریم.
وی ب افزود: تیم ما بهشدت به نتیجه این بازی نیاز دارد و بازیکنان با جدیت تمرین کردند تا با عملکردی قابلقبول وارد میدان شوند.
حدادیفر درباره وضعیت حریف نیز گفت: ملوان تیمی بسیار جنگجو و منسجم است. این تیم مربی باتجربهای دارد و بابرنامه بازی میکند.
وی در ادامه گفت: در پنج دیدار گذشته ما، اتفاقات مثبت زیادی به نفعمان رقم نخورده و در اکثر بازیها، دروازهبان تیم حریف بهترین بازیکن زمین بوده است.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن به بازی گذشته تیمش برابر فولاد اشاره کرد و گفت: در دیدار با فولاد روی یک لحظه غافلگیری امتیاز ارزشمندی را از دست دادیم. در جلسات اخیر با بازیکنان درباره این موضوع صحبت کردیم و امیدوارم در بازی فردا تمرکز بیشتری داشته باشند تا بتوانیم به نتیجهای که شایسته تیم است دست پیدا کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی هم مانند فصل گذشته در نشست خبری پیش از دیدار با ذوبآهن حاضر نشد.
با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم ذوب آهن اصفهان – ملوان روز جمعه ۹ آبان به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۶ در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز میشود.