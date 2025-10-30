ملی‌پوشان پاراتیراندازی کشورمان در سومین روز رقابت‌های جام جهانی العین امارات، موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ در ماده تپانچه شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه سومین روز رقابت‌های جام جهانی العین امارات، در مرحله فینال ماده تپانچه بانوان، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۲۳۹ موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد و فائزه احمدی با ثبت رکورد ۲۱۵.۶ در رده سوم ایستاد و به مدال برنز مسابقات دست یافت.

همچنین در بخش تیمی، تیم های تپانچه بادی مردان و زنان کشورمان موفق به کسب مدال نقره مسابقات شدند.

رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شات‌گان برگزار می‌شود.