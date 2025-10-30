جام جهانی پاراتیراندازی؛ شاهی طلایی شد، احمدی برنز گرفت
ملیپوشان پاراتیراندازی کشورمان در سومین روز رقابتهای جام جهانی العین امارات، موفق به کسب مدالهای رنگارنگ در ماده تپانچه شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه سومین روز رقابتهای جام جهانی العین امارات، در مرحله فینال ماده تپانچه بانوان، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۲۳۹ موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد و فائزه احمدی با ثبت رکورد ۲۱۵.۶ در رده سوم ایستاد و به مدال برنز مسابقات دست یافت.
همچنین در بخش تیمی، تیم های تپانچه بادی مردان و زنان کشورمان موفق به کسب مدال نقره مسابقات شدند.
رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شاتگان برگزار میشود.