مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: یک دستگاه تریلی که حامل آهن آلات بوده در محور تنگراه پارک ملی گلستان دچار نقص فنی شد و با چند دستگاه ماشین از جمله کامیون ، اتوبوس و چند سواری برخورد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مصدقی گفت: این تریلی از اسفراین به سمت مینودشت حرکت می‌کرد که در محور تنگراه دچار نقص فنی شد و باچند دستگاه خودرو از جمله کامیون، اتوبوس و چند سواری برخورد کرد.

دکتر جعفری، معاون اورژانس ۱۱۵ استان گلستان، نیز در خصوص این حادثه گفت: این حادثه بر اثر ترمز بریدگی یک دستگاه کامیون و برخورد آن با پنج خودروی سواری رخ داده است که تاکنون چند مصدوم بر جای گذاشته است.

دکتر جعفری افزود: در میان مصدومان، یک مادر باردار شش‌ماهه و چهار نفر با حال عمومی وخیم مشاهده شده‌اند که بلافاصله توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: در این عملیات، پنج دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و دو کد امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.