امام جمعه کیش گفت: مناطق آزاد نباید محدود به نام باشند و معافیت و مزیتهای واقعی باید احیا شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در نشست هماندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی کیش، با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مناطق آزاد گفت: امروزه نام مناطق آزاد باقی مانده است و بسیاری از مزیتها و معافیتهای واقعی مناطق از بین رفته است.
او افزود: مناطق آزاد با هدف تسهیل سرمایهگذاری و رونق اقتصادی ایجاد شدند، اما امروز بیشتر ضوابط دیگر شهرها در آنها اجرا میشود و عملاً از فلسفه اصلی خود فاصله گرفتهاند و انتظار میرود دولت با بازنگری در قوانین، زمینه بازگشت معافیتها و مزیتهای واقعی مناطق آزاد را فراهم کند.
امام جمعه کیش، افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و مردم کیش، احیای معافیتهای مالیاتی و تسهیلات قانونی است که میتواند به رشد تولید و جذب سرمایهگذار کمک کند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با تأکید بر ضرورت توجه به نیروهای بومی در مناطق آزاد، گفت: انتظار مردم کیش، بهکارگیری نیروها و واگذاری مسئولیتهاست و سهم مشخصی برای جذب بومیان در نظر گرفته شود.
او افزود: حضور گسترده نیروهای غیربومی، هزینههای اداری را افزایش داده است و فرصتهای شغلی را از ساکنان کیش گرفته است.
امام جمعه کیش با اشاره به نامگذاری سال تولید و سرمایهگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر تشکیل کارگروهی ویژه برای حمایت از تولید در کیش تأکید کرد و گفت: منطقه آزاد کیش در قلب خلیج فارس و در مرکز اقتصاد دریا پایه قرار دارد و باید از این ظرفیت برای جایگزینی درآمدهای نفتی و توسعه تولید استفاده شود.
او با اشاره به مشکلات ساختاری مناطق آزاد، اظهار کرد: اجرا نشدن کامل ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد موجب بلاتکلیفی برخی اراضی و طرحها شده است و این موضوع نارضایتی مردم و سرمایهگذاران را به دنبال داشته است.
امام جمعه کیش به دغدغههای کارگران کیش اشاره کرد و گفت: کارگران با مشکلات مسکن، حقوق و امنیت شغلی روبهرو هستند و ضروری است طرحی ویژه برای ساماندهی وضعیت کارگران و خدماترسانان جزیره تدوین شود.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز سهم فرهنگی مناطق آزاد را از دیگر موضوعات مغفول مانده برشمرد و افزود: براساس مصوبات، ۱۰ درصد از درآمد مناطق آزاد باید در امور فرهنگی هزینه شود، اما این سهم تاکنون نادیده گرفته شده است.
امام جمعه کیش، خاطرنشان کرد: بدون توجه به فرهنگ و ارزشهای دینی، توسعه اقتصادی پایدار نخواهد بود.
او افزود: هم اکنون هشت مسجد نیمهکاره در کیش وجود دارد و سالهاست بودجهای برای تکمیل آنها اختصاص نیافته است.
امام جمعه کیش، با تأکید بر نقش صداوسیما در توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه آزاد کیش، گفت: صداوسیمای کیش ظرفیت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای کیش است و انتظار میرود برای حفظ صداوسیمای کیش، سازمان منطقه آزاد کیش از رسانه ملی در حد توان حمایت کند.