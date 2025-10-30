سومین سالگرد شهید امنیت حمزه علینژاد در دهستان حاجی‌بکنده خشکبیجار سومین سالگرد شهید امنیت حمزه علینژاد در دهستان حاجی‌بکنده خشکبیجار سومین سالگرد شهید امنیت حمزه علینژاد در دهستان حاجی‌بکنده خشکبیجار سومین سالگرد شهید امنیت حمزه علینژاد در دهستان حاجی‌بکنده خشکبیجار

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سومین سالگرد شهید امنیت حمزه علینژاد، عصر امروز پنجشنبه ۸ آبان با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم در مسجد دهستان حاجی‌بکنده برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلیمن شادی دوست امام جمعه خشکبیجار با اشاره به نقش شهید علینژاد در دفاع از امنیت کشور گفت: امنیتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، مرهون جان‌فشانی و ایثار جوانانی، چون شهید حمزه علینژاد است که در راه حفظ آرامش مردم، از جان خود گذشتند.

در این آیین که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و تجلیل از مقام ایثار و فداکاری برگزار شد، مداحان اهل‌بیت (ع) هم به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی پرداختند و حاضران با قرائت فاتحه، یاد این شهید والامقام را گرامی داشتند.

خانواده شهید علینژاد نیز ضمن قدردانی از حضور مردم و مسئولان، تأکید کردند که پیام شهدا، حفظ وحدت، پایبندی به ارزش‌های انقلاب و تلاش برای حراست از امنیت جامعه است.