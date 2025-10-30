پخش زنده
امام جمعه خشکبیجار گفت: امنیتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، مرهون جانفشانی و ایثار جوانانی، چون شهید حمزه علینژاد است که در راه حفظ آرامش مردم، از جان خود گذشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سومین سالگرد شهید امنیت حمزه علینژاد، عصر امروز پنجشنبه ۸ آبان با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم در مسجد دهستان حاجیبکنده برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلیمن شادی دوست امام جمعه خشکبیجار با اشاره به نقش شهید علینژاد در دفاع از امنیت کشور گفت: امنیتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، مرهون جانفشانی و ایثار جوانانی، چون شهید حمزه علینژاد است که در راه حفظ آرامش مردم، از جان خود گذشتند.
در این آیین که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و تجلیل از مقام ایثار و فداکاری برگزار شد، مداحان اهلبیت (ع) هم به ذکر مصیبت و مرثیهخوانی پرداختند و حاضران با قرائت فاتحه، یاد این شهید والامقام را گرامی داشتند.
خانواده شهید علینژاد نیز ضمن قدردانی از حضور مردم و مسئولان، تأکید کردند که پیام شهدا، حفظ وحدت، پایبندی به ارزشهای انقلاب و تلاش برای حراست از امنیت جامعه است.