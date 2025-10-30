به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه کارانه بهورزان از سه دهم به ۹ دهم افزایش یافته است، گفت: هم اکنون ۱۸ هزار خانه بهداشت، ۲۵ هزار بهورز، ۲۲۲ مرکز آموزش بهورزی، یک هزار و ۴۰۰ مربی آموزشگاه بهورزی و هفت هزار بهورز در حال تحصیل در کشور هستند که این افراد نیز به زودی وارد عرصه فعالیت خواهند شد.

ظفرقندی که در همایش کشوری بهورزان، مراقبان سلامت و مربیان بهورز در مشهد سخن می گفت، با اشاره به تکمیل خانه های بهداشت روستایی افزود: برخی خانه‌های بهداشت بالای ۳۵ سال قدمت دارند و با تفاهمی که با استانداران امضا شده است، به دنبال بازسازی، نوسازی و تکمیل آنها هستیم.

وی همچنین در خصوص تخصیص اعتبارات ویژه بیمه‌ ای برای مشهد با توجه به حجم بالای بیماران و زائران در این کلانشهر گفت: با توجه به حضور روزانه زائران و بیماران، نیاز است بودجه‌ ای ویژه برای این مناطق اختصاص یابد تا فشار مضاعف بر مراکز دانشگاهی و درمانی وارد نشود.

ظفرقندی افزود: در بودجه سال آینده خدمات بیمه‌ ای برای زائران و بیماران مقیم استان‌ های مجاور به‌ طور مشخص دیده خواهد شد تا عدالت در ارائه خدمات حفظ شود.