رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری دو شکارچی متخلف پرندگان در منطقه حفاظتشده تالاب نوروزلو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب به همراه نیروهای پاسگاه شهید شجاعیان در حین گشت و کنترل این منطقه، به دو نفر متخلف برخورد و در بازرسی از خودروی متخلفان، دو قبضه سلاح شکاری دولول و لاشه چهار قطعه پرنده از نوع فاخته کشف و ضبط کردند.
موسی جسور تصریح کرد: متخلفان همراه ادوات شکار و لاشه پرندگان برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب منتقل و به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید یا آلودگی محیط زیست، مراتب را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.