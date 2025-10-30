به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب به همراه نیرو‌های پاسگاه شهید شجاعیان در حین گشت و کنترل این منطقه، به دو نفر متخلف برخورد و در بازرسی از خودروی متخلفان، دو قبضه سلاح شکاری دولول و لاشه چهار قطعه پرنده از نوع فاخته کشف و ضبط کردند.

موسی جسور تصریح کرد: متخلفان همراه ادوات شکار و لاشه پرندگان برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب منتقل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید یا آلودگی محیط زیست، مراتب را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.